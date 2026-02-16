Milano 17:35
Produzione industriale Unione Europea (YoY) in dicembre

Produzione industriale Unione Europea (YoY) in dicembre
Unione Europea, Produzione industriale in dicembre su base annuale (YoY) +1,2%, in calo rispetto al precedente +2,2% (in linea con le stime degli analisti).
