Francoforte: Auto1 sale verso 29,29 Euro

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Auto1, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,58%.

Lo scenario su base settimanale di Auto1 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Auto1, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 28,21 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 29,29 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 27,67.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
