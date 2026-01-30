Londra: calo per Glencore

azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi

FTSE 100

Glencore

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione del 2,97% sui valori precedenti.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,966 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,885. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,046.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)