Londra: andamento negativo per Glencore

azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi

FTSE 100

Glencore

principale indice della Borsa di Londra

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione del 2,13% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4,92 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4,757. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4,691.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)