Londra: andamento negativo per Glencore

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che presenta una flessione del 2,13% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Glencore rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4,92 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4,757. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4,691.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
