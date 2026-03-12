Londra: risultato positivo per Glencore

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , che tratta in utile dell'1,82% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Glencore rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Glencore rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,389 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,239. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,539.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



