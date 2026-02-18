Glencore registra calo utile 2025 ma annuncia distribuzioni per 2 miliardi ad azionisti

Glencore

(Teleborsa) -ha registrato, a dispetto del forte aumento die prezzi del rame, in buona parte compensato dall'andamento più fiacco del business del carbone.Tuttavia, le azioni della società mineraria alla Borsa di Londra sono in rialzo di circa il 3%, in quanto gli investitori hanno apprezzato l'annuncio di, inclusa una distribuzione integrativa di 800 milioni di dollari."Il 2025 è stato un anno di progressi significativi, caratterizzato da una solida performance operativa, da una continua ottimizzazione del portafoglio e da un chiaro slancio per la nostra strategia di crescita basata sul rame", ha commentato, CEO di Glencore, agigungendo "per il secondo anno consecutivo, abbiamo rispettato le nostre previsioni sui volumi di produzione annuali per le nostre materie prime chiave".La società mineraria ha registrato unrispetto all'anno precedente, su undi dollari,rispetto all'anno precedente, ma sostanzialmente in linea con le aspettative.a 6 miliardi di dollari. L'EPS si è attestato a 0,03 dollari.è risultato pari a 11,2 miliardi di dollari, rispetto ad una guidance di 11,7 miliardi di dollari.