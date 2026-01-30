Madrid: andamento rialzista per Solaria

azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica

Ibex 35

Solaria

indice azionario della Borsa di Madrid

(Teleborsa) - Scambia in profit l', che lievita del 2,16%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,28%, rispetto a +0,45% dell').Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 18,59 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 18,11. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 17,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)