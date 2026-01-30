Milano 9:56
45.417 +0,76%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:56
10.190 +0,18%
24.506 +0,81%

Madrid: brillante l'andamento di Caixabank

Migliori e peggiori
Madrid: brillante l'andamento di Caixabank
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca spagnola, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,78%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Caixabank rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'istituto di credito spagnolo, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10,69 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 10,93. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 10,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```