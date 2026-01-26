Madrid: positiva la giornata per Caixabank

banca spagnola

Caixabank

Ibex 35

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene dell'1,81%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 10,79 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 10,56. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 10,41.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)