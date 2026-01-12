Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:12
25.810 +0,17%
Dow Jones 20:12
49.536 +0,06%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

ASF (Vinci), emessa obbligazione a 8 anni da 500 milioni di euro

Finanza, Trasporti
ASF (Vinci), emessa obbligazione a 8 anni da 500 milioni di euro
(Teleborsa) - ASF (Autoroutes du Sud de la France), controllata del colosso francese Vinci, ha emesso con successo un'obbligazione da 500 milioni di euro con scadenza a gennaio 2034 e cedola annua del 3,375%. Con un rapporto di sovra-sottoscrizione di quasi 4 volte, l'emissione obbligazionaria riflette la fiducia del mercato nei rating creditizi della società (Standard & Poor's: A-, outlook stabile; Moody's: A3, outlook stabile). I joint bookrunner dell'operazione sono stati BNP Paribas e Natixis (Global Coordinator), BofA, CaixaBank, Commerzbank, NatWest, RBC e Santander.
Condividi
```