ASF (Vinci), emessa obbligazione a 8 anni da 500 milioni di euro

(Teleborsa) - ASF
(Autoroutes du Sud de la France), controllata del colosso francese Vinci
, ha emesso con successo un'obbligazione da 500 milioni di euro
con scadenza a gennaio 2034 e cedola annua del 3,375%. Con un rapporto di sovra-sottoscrizione di quasi 4 volte, l'emissione obbligazionaria riflette la fiducia del mercato nei rating creditizi della società (Standard & Poor's: A-, outlook stabile; Moody's: A3, outlook stabile). I joint bookrunner dell'operazione sono stati BNP Paribas
e Natixis (Global Coordinator), BofA
, CaixaBank
, Commerzbank
, NatWest
, RBC
e Santander
.