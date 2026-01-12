ASF (Vinci), emessa obbligazione a 8 anni da 500 milioni di euro

Vinci

BNP Paribas

BofA

CaixaBank

Commerzbank

NatWest

RBC

Santander

(Teleborsa) -(Autoroutes du Sud de la France), controllata del colosso francese, ha emesso con successo un'con scadenza a gennaio 2034 e cedola annua del 3,375%. Con un rapporto di sovra-sottoscrizione di quasi 4 volte, l'emissione obbligazionaria riflette la fiducia del mercato nei rating creditizi della società (Standard & Poor's: A-, outlook stabile; Moody's: A3, outlook stabile). I joint bookrunner dell'operazione sono statie Natixis (Global Coordinator),