Madrid: calo per Caixabank

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca spagnola
, con una flessione del 2,68%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Caixabank
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario dell'istituto di credito spagnolo
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9,59 Euro. Prima resistenza a 9,89. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)