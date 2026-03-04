Madrid: calo per Caixabank

banca spagnola

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,68%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario dell'si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9,59 Euro. Prima resistenza a 9,89. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9,46.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)