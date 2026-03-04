Milano 11:40
45.029 +1,26%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:40
10.525 +0,39%
Francoforte 11:40
24.124 +1,40%

Madrid: movimento negativo per Caixabank

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: movimento negativo per Caixabank
Ribasso composto e controllato per la banca spagnola, che presenta una flessione del 2,68% sui valori precedenti.
Condividi
```