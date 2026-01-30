Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 18:15
25.586 -1,15%
Dow Jones 18:15
48.522 -1,12%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

New York: violenta contrazione per AppLovin

Migliori e peggiori
New York: violenta contrazione per AppLovin
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che esibisce una perdita secca del 12,45% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di AppLovin rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 474,4 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 542,9. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 611,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
