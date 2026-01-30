Perde Endeavour Mining sul mercato di Londra

azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale

(Teleborsa) - Pressione sull', che perde terreno, mostrando una discesa del 5,67%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 43,57 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 41,97. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 45,17.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)