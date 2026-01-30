Retrofit a gas per auto: Assogasliquidi accoglie con favore l’annuncio del Ministro Urso

(Teleborsa) - Soddisfazione da parte diper l’durante il, sulla ripresa deglicon una dotazione complessiva diper il quinquennio 2026-2030. La misura, attesa da consumatori e settore industriale, potrebbe partire già nei primi mesi del 2026,L’associazione sottolinea. GPL e GNL,sono già soluzioni pronte per ridurre le emissioni di CO2 e gli inquinanti locali nel trasporto leggero e pesante. La possibilità di trasformare a gas un’auto circolante rappresenta inoltre una scelta accessibile per famiglie e automobilisti che non possono acquistare un veicolo nuovo.Assogasliquidi. Sul fronte UE, l’associazioneper i veicoli leggeri, ma ritiene necessarie modifiche per consentire subito l’utilizzo dei carburanti rinnovabili. Tra le proposte:Per i, ma ribadisce la necessità di una revisione complessiva per abilitare biocarburanti e renewable fuels, sempre tramite ilInfine,(bioGPL, bioGNL, DME rinnovabile), indispensabile per centrare i nuovi obiettivi fissati dal PNIEC e dalla RED III e garantire al settore trasporti carburanti a sempre minore impatto carbonico.