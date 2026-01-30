Retrofit a gas per auto: Assogasliquidi accoglie con favore l’annuncio del Ministro Urso

(Teleborsa) - Soddisfazione da parte di Assogasliquidi-Federchimica
per l’annuncio del Ministro Urso,
durante il Tavolo Automotive
, sulla ripresa degli incentivi al retrofit a gas delle auto circolanti,
con una dotazione complessiva di 21 milioni di euro
per il quinquennio 2026-2030. La misura, attesa da consumatori e settore industriale, potrebbe partire già nei primi mesi del 2026, estendendosi anche ai veicoli Euro 3 e a quelli intestati a persone giuridiche.
L’associazione sottolinea l’importanza di far prevalere, a livello europeo, la neutralità tecnologica e il ruolo dei biocarburanti nella decarbonizzazione
. GPL e GNL, sempre più bio e rinnovabili,
sono già soluzioni pronte per ridurre le emissioni di CO2 e gli inquinanti locali nel trasporto leggero e pesante. La possibilità di trasformare a gas un’auto circolante rappresenta inoltre una scelta accessibile per famiglie e automobilisti che non possono acquistare un veicolo nuovo.
Assogasliquidi chiede che i gas liquefatti siano posti al centro delle politiche nazionali ed europee a supporto del settore automotive
. Sul fronte UE, l’associazione valuta positivamente l’apertura della Commissione sulla revisione del Regolamento CO2
per i veicoli leggeri, ma ritiene necessarie modifiche per consentire subito l’utilizzo dei carburanti rinnovabili. Tra le proposte: target più realistici (-75% al 2035), riconoscimento immediato dei carburanti RED compliant, introduzione di un carbon correction factor, creazione di una categoria di veicoli carbon neutral fuel considerati a zero emissioni e revisione biennale del regolamento.
Per i veicoli pesanti, Assogasliquidi apprezza le maggiori flessibilità nel sistema di banking and borrowing
, ma ribadisce la necessità di una revisione complessiva per abilitare biocarburanti e renewable fuels, sempre tramite il Carbon Correction factor.
Infine, Assogasliquidi evidenzia l’urgenza di istituire un Fondo nazionale per lo sviluppo dei gas liquefatti bio e rinnovabili
(bioGPL, bioGNL, DME rinnovabile), indispensabile per centrare i nuovi obiettivi fissati dal PNIEC e dalla RED III e garantire al settore trasporti carburanti a sempre minore impatto carbonico.