Nucleare, strategia europea sugli SMR: EAGLES accoglie con favore visione Commissione

(Teleborsa) -che riunisce Ansaldo Nucleare ed ENEA (Italia), RATEN (Romania) e SCK CEN (Belgio), accoglie con favore la nuova Strategia per lo Sviluppo e la Diffusione degli Small Modular Reactors (SMR) presentata dallaIl Consorzio EAGLES considera questa iniziativan materia di energia pulita e per l’avanzamento industriale delle tecnologie nucleari di nuova generazione.“La nuova Strategia europea sugli Small Modular Reactors rappresenta un passo decisivo nell’evoluzione del panorama energetico europeo. La Commissione riconosce chiaramente che rapidità di implementazione, standardizzazione e cooperazione transfrontaliera sono elementi essenziali per accelerare la diffusione degli SMR: un approccio pienamente coerente con la visione di EAGLES e con gli obiettivi stabiliti nell’EU Industrial Acceleration Act. Costruire un solido ecosistema industriale europeo, in grado di garantire sicurezza energetica di lungo periodo, sostenibilità e competitività, generando al contempo benefici scientifici, tecnologici ed economici tangibili, è un’opportunità che l’Europa non può permettersi di perdere. Come EAGLES, siamo pronti a contribuire a questa trasformazione, facendo leva sulla collaborazione già consolidata.”, commentaPresidente del Consorzio EAGLES.