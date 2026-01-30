Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 19:52
25.588 -1,15%
Dow Jones 19:52
48.715 -0,73%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

Si muove in ribasso Advanced Micro Devices a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che tratta in perdita del 5,86% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Advanced Micro Devices rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Advanced Micro Devices, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 243,2 USD. Primo supporto visto a 233,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 230.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
