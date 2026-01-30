Si muove in ribasso Advanced Micro Devices a New York

multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori

Nasdaq 100

Advanced Micro Devices

indice dei titoli tecnologici USA

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Ribasso per la, che tratta in perdita del 5,86% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 243,2 USD. Primo supporto visto a 233,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 230.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)