Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 30/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 gennaio

Punta con decisione al rialzo la performance del principale indice della Borsa di Milano, con una variazione percentuale dell'1,00%.

Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 45.720, mentre il primo supporto è stimato a 45.143. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 46.297.


