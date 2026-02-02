Milano 17:35
46.005 +1,05%
Nasdaq 19:50
25.813 +1,02%
Dow Jones 19:50
49.411 +1,06%
Londra 17:35
10.342 +1,15%
Francoforte 17:35
24.798 +1,05%

Auto elettriche +39%: Federcarrozzieri chiede nuovi bonus e rinnovo del parco auto

Economia, Trasporti
Auto elettriche +39%: Federcarrozzieri chiede nuovi bonus e rinnovo del parco auto
(Teleborsa) - Il Governo deve stanziare altri fondi per gli ecoincentivi, perché il dato odierno dimostra come simili misure abbiano un impatto positivo sugli automobilisti e sulla mobilità "green" in Italia. Lo afferma Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane, commentando i dati secondo cui a gennaio si registra una crescita del +39,3% delle immatricolazioni di vetture full electric, come effetto degli incentivi prenotati lo scorso ottobre.

"I dati confermano ancora una volta come i prezzi delle auto elettriche siano oggi ancora troppo elevati in Italia e, senza aiuti statali, per una larga fetta di popolazione sia impossibile acquistare una vettura elettrica – spiega il presidente Davide Galli – Gli incentivi varati lo scorso anno dal Governo sono quindi positivi anche perché consentono di rinnovare l’anziano parco auto italiano, dove l’età media dei veicoli è di circa 13 anni, con quasi un quarto delle auto circolanti che rientra nella fascia più inquinante euro 0-3".

"Gli incentivi ai cittadini per l’acquisto di nuove auto a basse emissioni non solo consentono di ridurre l’impatto dell’inquinamento causato dal trasporto privato, ma hanno ripercussioni positive anche sulla sicurezza stradale, grazie agli standard garantiti dalle vetture di nuova generazione che permettono di ridurre il numero di sinistri e le conseguenze degli incidenti, con risparmi per la collettività", conclude Galli.
Condividi
```