Auto elettriche +39%: Federcarrozzieri chiede nuovi bonus e rinnovo del parco auto

(Teleborsa) - Il Governo deve stanziare altri fondi per gli ecoincentivi,
perché il dato odierno dimostra come simili misure abbiano un impatto positivo sugli automobilisti e sulla mobilità "green" in Italia
. Lo afferma Federcarrozzieri,
l’associazione delle autocarrozzerie italiane, commentando i dati secondo cui a gennaio si registra una crescita del +39,3% delle immatricolazioni di vetture full electric
, come effetto degli incentivi prenotati lo scorso ottobre.
"I dati confermano ancora una volta come i prezzi delle auto elettriche siano oggi ancora troppo elevati in Italia
e, senza aiuti statali, per una larga fetta di popolazione sia impossibile acquistare una vettura elettrica – spiega il presidente Davide Galli
– Gli incentivi varati lo scorso anno dal Governo sono quindi positivi anche perché consentono di rinnovare l’anziano parco auto italiano, dove l’età media dei veicoli è di circa 13 anni, con quasi un quarto delle auto circolanti che rientra nella fascia più inquinante euro 0-3".
"Gli incentivi ai cittadini per l’acquisto di nuove auto a basse emissioni non solo consentono di ridurre l’impatto dell’inquinamento causato dal trasporto privato, ma hanno ripercussioni positive anche sulla sicurezza stradale
, grazie agli standard garantiti dalle vetture di nuova generazione che permettono di ridurre il numero di sinistri e le conseguenze degli incidenti, con risparmi per la collettività", conclude Galli.