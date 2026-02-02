Auto elettriche +39%: Federcarrozzieri chiede nuovi bonus e rinnovo del parco auto

(Teleborsa) - Ilperché il dato odierno dimostra come simili misure abbiano un impatto positivo sugli automobilisti e sulla. Lo affermal’associazione delle autocarrozzerie italiane, commentando i dati secondo cui a gennaio si registra, come effetto degli incentivi prenotati lo scorso ottobre."I dati confermano ancora una volta comee, senza aiuti statali, per una larga fetta di popolazione sia impossibile acquistare una vettura elettrica – spiega il– Gli incentivi varati lo scorso anno dal Governo sono quindi positivi anche perché consentono di rinnovare l’anziano parco auto italiano, dove l’età media dei veicoli è di circa 13 anni, con quasi un quarto delle auto circolanti che rientra nella fascia più inquinante euro 0-3"."Gli incentivi ai cittadini per l’acquisto di nuove auto a basse emissioni non solo consentono di ridurre l’impatto dell’inquinamento causato dal trasporto privato, ma, grazie agli standard garantiti dalle vetture di nuova generazione che permettono di ridurre il numero di sinistri e le conseguenze degli incidenti, con risparmi per la collettività", conclude Galli.