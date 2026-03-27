Londra: movimento negativo per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Sottotono la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , che passa di mano con un calo del 2,52%.



La tendenza ad una settimana di Auto Trader Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Auto Trader Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,483 sterline con area di resistenza individuata a quota 4,624. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,435.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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