Londra: brillante l'andamento di Auto Trader Group

(Teleborsa) - Bene la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , con un rialzo dell'1,84%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Auto Trader Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Auto Trader Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,646 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,759. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,586.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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