Milano
13:48
45.902
+0,82%
Nasdaq
30-gen
25.552
0,00%
Dow Jones
30-gen
48.892
-0,36%
Londra
13:48
10.295
+0,69%
Francoforte
13:48
24.750
+0,86%
Lunedì 2 Febbraio 2026, ore 14.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dell'1,02% alle 07:20
Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dell'1,02% alle 07:20
Il Nikkei 225 continua gli scambi a 52.778,51 punti
In breve
,
Finanza
02 febbraio 2026 - 07.20
Sottotono Tokyo che passa di mano con un ribasso dell'1,02% alle 07:20 e si muove in territorio negativo a 52.778,51 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,77% alle 07:20
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,92% alle 07:20
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,91% alle 07:20
Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dello 0,85% alle 03:50
Altre notizie
Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -1,92% alle 03:50
Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,44% alle 07:20
Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,44% alle 07:20
Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,44% alle 03:50
Borsa: Netto calo per Tokyo in avvio (-1,66%)
Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,64% alle 07:20
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto