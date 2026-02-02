Draghi: all'Europa serve un "federalismo pragmatico"

(Teleborsa) - L'Europa rischia di diventare divisa, subordinata e deindustrializzata
. L'avvertimento arriva da Mario Draghi
, ex Presidente della BCE e di Bankitalia ed ex Presidente del consiglio italiano, nella lectio magistralis in occasione del conferimento della laurea honoris causa a Lovanio, in Belgio.
"L'ordine globale oggi defunto,
non è fallito perché fondato su un'illusione" - ha spiegato - ma "un'Europa che non riesce a difendere i suoi interessi
, non potrà preservare a lungo i suoi valori".
Draghi ha ricordato che ci troviamo a confrontarci con gli Stati Uniti
che "cercano il dominio insieme al partenariato", che "mettono enfasi sui costi che si sono sobbarcati ignorando i benefici che hanno ottenuto", "impongono dazi
all'Europa" e "minacciano i nostri interessi territoriali
", ammettendo che un'Europa frammentata "va nel loro interesse".
Dall'altro lato la Cina
che "controlla snodi critici delle catene di approvvigionamento
globali e mostra di voler sfruttare questa leva
, costringendo gli altri a sopportare il peso dei suoi squilibri". L’integrazione europea si costruisce in modo diverso
: non sulla forza, ma sulla volontà comune, ha spiegato Draghi, rilanciando l'idea di un "federalismo pragmatico". Federalismo
perché "dove l'Europa si è federata - sul commercio, sulla concorrenza, sul mercato unico, sulla politica monetaria - siamo rispettati come potenza e negoziamo come un soggetto unico". "Pragmatico
perché dobbiamo muovere i passi che al momento sono possibili, con i partner che sono disponibili
a farli e sui settori in cui possono essere compiuti progressi".
Per Draghi occorre "uscire dallo stallo in cui ci troviamo adesso"
. "L'azione comune e l'interesse reciproco creati - ha sottolineato - devono diventare le fondamenta per istituzioni con veri poteri decisionali
: istituzioni in grado di agire in maniera risoluta in tutte le circostanze". "Agendo insieme riscopriremo qualcosa che da tempo era sopito: il nostro orgoglio, la nostra fiducia in noi stessi, la nostra fiducia nel nostro futuro. Ed è su queste fondamenta che l’Europa sarà costruita".
Parlando della Groenlandia
, l'ex presidente della BCE ha evidenziato che "la decisione di resistere, anziché accomodare, ha richiesto all’Europa di compiere una vera valutazione strategica
" e dunque "la volontà di agire ha imposto chiarezza sulla capacità di agire
".