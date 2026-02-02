Draghi: all'Europa serve un "federalismo pragmatico"

(Teleborsa) -. L'avvertimento arriva da, ex Presidente della BCE e di Bankitalia ed ex Presidente del consiglio italiano, nella lectio magistralis in occasione del conferimento della laurea honoris causa a Lovanio, in Belgio.non è fallito perché fondato su un'illusione" - ha spiegato - ma ", non potrà preservare a lungo i suoi valori".Draghi ha ricordato che ci troviamo a confrontarci con gliche "cercano il dominio insieme al partenariato", che "mettono enfasi sui costi che si sono sobbarcati ignorando i benefici che hanno ottenuto", "all'Europa" e "", ammettendo che un'Europa frammentata "va nel loro interesse".Dall'altro lato lache "globali e mostra di voler, costringendo gli altri a sopportare il peso dei suoi squilibri".: non sulla forza, ma sulla volontà comune, ha spiegato Draghi, rilanciando l'idea di unperché "dove l'Europa si è federata - sul commercio, sulla concorrenza, sul mercato unico, sulla politica monetaria - siamo rispettati come potenza e negoziamo come un soggetto unico". "perché dobbiamo muovere i passi che al momento sono possibili,a farli e sui settori in cui possono essere compiuti progressi".Per Draghi occorre. "L'azione comune e l'interesse reciproco creati - ha sottolineato - devono diventare le fondamenta per: istituzioni in grado di agire in maniera risoluta in tutte le circostanze". "Agendo insieme riscopriremo qualcosa che da tempo era sopito: il nostro orgoglio, la nostra fiducia in noi stessi, la nostra fiducia nel nostro futuro. Ed è su queste fondamenta che l’Europa sarà costruita".Parlando della, l'ex presidente della BCE ha evidenziato che "la decisione di resistere, anziché accomodare, ha richiesto all’Europa di compiere una vera" e dunque "la volontà di agire ha imposto".