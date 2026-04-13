Volkswagen, consegne globali in calo del 4% nel primo trimestre, pesano Cina e Usa

(Teleborsa) - Nei primi tre mesi del 2026 il Gruppo Volkswagen ha consegnato a livello globale 2,05 milioni di veicoli, in calo del 4% rispetto all'anno precedente (2,13 milioni di veicoli) a causa della domanda debole in Cina e negli Stati Uniti.



Le vendite in Cina sono calate del 15% e in Nord America del 13%. Dinamica che è stata solo parzialmente compensata dalla ??crescita in Sud America (+7%), Europa occidentale (+4%) ed Europa centrale e orientale (+8%).



Le consegne di veicoli elettrici a batteria (BEV) a livello mondiale, pari a 200.000 unità fino alla fine di marzo, sono diminuite dell'8% rispetto all'anno precedente (216.800 veicoli). I mercati totali dei BEV in Cina e negli Stati Uniti, ha spiegato la casa automobilistica tedesca in una nota, registrano un calo significativo a seguito della scadenza dei programmi di sovvenzione governativi; in vista del lancio di nuovi modelli elettrici sviluppati localmente, le consegne di BEV del Gruppo Volkswagen in Cina diminuiscono del 64%. Negli Stati Uniti, l'aumento dei dazi doganali in vigore dall'aprile 2025 ha un impatto aggiuntivo, portando a un calo dell'80%.



Il Gruppo tuttavia, aggiunge l'azienda, rimane leader del mercato dei BEV in Europa, con una quota di mercato dei BEV in Europa occidentale che sale dal 19% al 20%.



In Europa, il portafoglio ordini è aumentato del 15% rispetto alla fine del 2025. In particolare, i nuovi modelli attraenti in tutte le tipologie di propulsione, come VW T-Roc, CUPRA Terramar, Škoda Elroq, Audi Q3 e Porsche Cayenne Electric, stanno garantendo un aumento degli ordini superiore agli elevati livelli dell'anno precedente; gli ordini per tutte le motorizzazioni aumentano del 3%, mentre quelli BEV crescono del 4%.



A livello globale, le consegne di veicoli ibridi plug-in (PHEV) sono aumentate di circa il 31% su base annua, raggiungendo quota 109.000 unità.

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