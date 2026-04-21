Emirates Global Aluminium acquisisce l'80% di Eco Green di Verona

(Teleborsa) - Emirates Global Aluminium (EGA), il più grande produttore mondiale di alluminio premium, ha annunciato l'intenzione di acquisire l'80% di Eco Green, azienda veronese specializzata nel riciclo dell'alluminio fondata dalla famiglia Scappini nel 1993. L'operazione, soggetta alle approvazioni regolamentari, rafforza la presenza di EGA in Europa nel segmento del riciclato.



Eco Green opera con due impianti in provincia di Verona (a Villafranca e Nogara) distribuendo oltre 70.000 tonnellate annue di prodotti. Un piano di ampliamento dello stabilimento di Nogara aggiungerà ulteriori 15.000 tonnellate di capacità entro la seconda metà del 2026. La società conta oltre 60 clienti europei nei settori automotive, aerospaziale e costruzioni, e una rete di oltre 350 fornitori di rottami. Il management della famiglia Scappini rimarrà in carica dopo il closing.



Al completamento, la capacità globale di riciclo di EGA supererà le 400.000 tonnellate annue tra Europa e USA, con oltre 200.000 tonnellate aggiuntive in costruzione.



Abdulnasser Bin Kalban, Amministratore Delegato di Emirates Global Aluminium, ha dichiarato: "In EGA stiamo facendo rapidi progressi nella costruzione di un'attività globale di riciclo dell'alluminio, parallelamente alla crescita della nostra produzione di alluminio. Grazie ad Eco Green, EGA acquisisce un’ampia e profonda esperienza nel mercato europeo dei rottami di alluminio, un passo significativo per alimentare l'attività di riciclo dell'alluminio a cui stiamo lavorando in tutto il continente, per contribuire al futuro green dell'Europa. Come parte di EGA, Eco Green potrà ulteriormente sviluppare la sua produzione di alluminio riciclato nel nord-est italiano".



Luca Scappini, Amministratore Delegato di Eco Green, ha dichiarato: "Diventare parte del più grande produttore mondiale di ‘alluminio premium’ sbloccherà il potenziale di crescita di Eco Green, permettendoci di sviluppare ulteriormente i nostri impianti ed espandere le nostre reti di fornitura di rottami e clienti in tutta Europa. EGA è un attore importante nell'alluminio primario in Europa e non vediamo l'ora di diventare un attore chiave nell’attività di riciclo di EGA in tutto il continente".

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