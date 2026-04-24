Meloni al Consiglio europeo informale: sull'energia serve più coraggio





(Teleborsa) - La presidente del Consiglioha illustrato ai giornalisti le posizioni italiane emerse daldi Cipro, toccando i temi dell'energia, del quadro finanziario pluriennale, della difesa e del Medio Oriente.Sul, Meloni ha dichiarato di essere soddisfatta a metà: "L'iniziativa della Commissione è sicuramente interessante, un passo avanti, ma serve di più. Serve il coraggio di prevenire una crisi e non di rispondere quando la crisi si manifesta in tutta la sua intensità". La presidente ha insistito sull'allentamento delle regole sugli, ponendo però due condizioni: la scelta deicoinvolti, citando gli autotrasportatori come esempio di comparto che per l'Italia rappresenterebbe un rischio inflattivo, e latra gli Stati membri. "Se non si parte dall'allentamento dei vincoli almeno per questi settori, si parla di una misura che è buona per alcuni e non per altri, e noi di tutto abbiamo bisogno fuorché di creare ulteriori disparità".Sul, Meloni ha tracciato le "leggere linee rosse" italiane: la difesa deie della. "È inutile che ci occupiamo della nostra sicurezza se non ci occupiamo della sicurezza alimentare." Ha inoltre criticato la proposta dida: "Un segnale sbagliato nei confronti dei cittadini".Sulla, Meloni ha respinto l'interpretazione di chi aveva letto nelle sue parole una riduzione di priorità alle spese militari: "Non ho detto che non è più una priorità. Ho detto che se abbiamo il, c'è una priorità che purtroppo viene prima". Ha ribadito la propria visione sull'unità della, commentando negativamente le indiscrezioni sull'eventuale esclusione della: "La NATO deve rimanere unita, è un elemento di forza".Sul, Meloni ha affermato che il mandato discade a fine anno ma che "una presenza internazionale al confine tra Libano e Israele rimane necessaria e fondamentale", in attesa delle proposte del segretario generale dell'ONU entro giugno. Ha quindi salutato "molto positivamente" i colloqui diretti traA tal riguardo, Palazzo Chigi ha diffuso una nota in merito all'incontro di Meloni con il Presidente della Repubblica Libanese,, a margine dei lavori del Consiglio europeo informale. Nella nota si fa sapere che la presidente del Consiglio ha "valorizzato il continuo impegno delin UNIFIL, sottolineando la necessità di assicurare in ogni momento laimpegnati nella missione ONU"."In quest’ultimo ambito – ha proseguito Palazzo Chigi –, i due leader hanno anche discusso degliin cui l’Italia è pronta a continuare a fare la sua parte". Meloni ha infine ribadito "l’impegno dell’Italia per laattraverso i programmi di cooperazione e il sostegno alle forze armate libanesi sia a livello bilaterale sia nel quadro di un coordinamento internazionale".