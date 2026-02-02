Milano 13:52
Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Deutsche Telekom
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia telefonica tedesca, in guadagno del 2,20% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Deutsche Telekom più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'operatore di telefonia rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,93 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,63. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29,23.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
