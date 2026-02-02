Francoforte: brillante l'andamento di Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia telefonica tedesca
, in guadagno del 2,20% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Deutsche Telekom
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'operatore di telefonia
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,93 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,63. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29,23.
