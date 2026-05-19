Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che gestisce la borsa di Francoforte , con una variazione percentuale dell'1,88%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Boerse evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Deutsche Boerse è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 261,8 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 258,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 265,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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