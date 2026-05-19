Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Boerse
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che gestisce la borsa di Francoforte, con una variazione percentuale dell'1,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Boerse evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Deutsche Boerse è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 261,8 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 258,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 265,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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