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Francoforte: calo per Delivery Hero

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Delivery Hero
Ribasso composto e controllato per Delivery Hero, che presenta una flessione del 3,77% sui valori precedenti.
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