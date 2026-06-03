Milano 16:32
50.242 -0,67%
Nasdaq 16:32
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Dow Jones 16:32
50.963 -0,67%
Londra 16:32
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Francoforte 16:32
24.799 -1,30%

Francoforte: risultato positivo per Delivery Hero

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Delivery Hero
Bene Delivery Hero, con un rialzo del 2,40%.
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