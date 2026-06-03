Francoforte: brillante l'andamento di Delivery Hero

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Delivery Hero , che tratta in utile del 2,40% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Delivery Hero rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Delivery Hero è in rafforzamento con area di resistenza vista a 39,76 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,27. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 41,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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