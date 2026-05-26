Francoforte: scambi negativi per Nemetschek

(Teleborsa) - Retrocede Nemetschek , con un ribasso del 2,93%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nemetschek rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Nemetschek sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 64,13 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 62,13. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 66,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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