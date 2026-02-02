Milano 13:54
45.863 +0,74%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:54
10.285 +0,60%
Francoforte 13:55
24.736 +0,81%

Francoforte: scambi negativi per Evotec

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Evotec
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Evotec, con una flessione del 2,54%.

Il trend di Evotec mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Evotec. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Evotec evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6,089 Euro. Primo supporto a 6,039. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6,019.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
