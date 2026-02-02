Francoforte: scambi negativi per Evotec

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Evotec
, con una flessione del 2,54%.
Il trend di Evotec
mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Evotec
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Evotec
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6,089 Euro. Primo supporto a 6,039. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6,019.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)