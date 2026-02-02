Londra: andamento rialzista per Astrazeneca

(Teleborsa) - Bene l'azienda globale biofarmaceutica britannica
, con un rialzo dell'1,94%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Astrazeneca
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,09%, rispetto a +1,15% del principale indice della Borsa di Londra
).
Le implicazioni tecniche attuali di Astrazeneca
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 136,1 sterline. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 140. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 133,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)