Madrid: andamento negativo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale dell'acciaio, che presenta una flessione dell'1,81%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ArcelorMittal, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società mineraria. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 45,69 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 44,18. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 43,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
