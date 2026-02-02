Madrid: andamento negativo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale dell'acciaio
, che presenta una flessione dell'1,81%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ArcelorMittal
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società mineraria
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 45,69 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 44,18. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 43,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)