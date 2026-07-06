Amsterdam: andamento negativo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio , con un ribasso del 2,70%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ArcelorMittal rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di ArcelorMittal è in rafforzamento con area di resistenza vista a 57,68 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 56,66. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 58,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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