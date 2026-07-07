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Madrid: giornata depressa per Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per Acciona
Ribasso per la società elettrica spagnola, che presenta una flessione del 2,27%.
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