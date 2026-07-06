Milano 17:35
52.959 +0,27%
Nasdaq 21:37
29.771 +1,51%
Dow Jones 21:37
52.990 +0,17%
Londra 17:35
10.652 -0,26%
Francoforte 17:36
25.818 +0,15%

Madrid: giornata depressa per Endesa

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per Endesa
Pressione sulla società energetica spagnola, che tratta con una perdita dell'1,87%.
Condividi
```