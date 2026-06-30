Seduta tonica per Wall Street, tornano gli acquisti sul tech

(Teleborsa) - Seduta tonica per Wall Street, con il Dow Jones , che termina a 52.183 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l' S&P-500 , che termina la giornata a 7.440 punti.



Balza in alto il Nasdaq 100 (+2,25%); con analoga direzione, in rialzo l' S&P 100 (+1,31%).



Gli acquisti a Wall Street sono stati trainati dal settore tecnologico, con gli investitori che sono tornati a scommettere che gli ingenti investimenti in intelligenza artificiale continueranno a sostenere gli utili delle aziende AI.



Focus anche sui colloqui, in programma nelle prossime ore, tra Stati Uniti e Iran e sui dati relativi all'occupazione statunitense di giugno, in uscita giovedì e che potrebbero fornire ulteriori spunti sulle prossime mosse della Federal Reserve.



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori telecomunicazioni (+3,11%), beni di consumo secondari (+2,68%) e informatica (+1,69%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti materiali (-1,86%), energia (-0,62%) e utilities (-0,47%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Caterpillar (+3,58%), Cisco Systems (+3,45%), Amazon (+3,20%) e IBM (+2,35%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Honeywell International , che ha archiviato la seduta a -6,41%.



Tonfo di Verizon Communication , che mostra una caduta del 5,24%.



Si concentrano le vendite su United Health , che soffre un calo dell'1,89%.



Vendite su Chevron , che registra un ribasso dell'1,51%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, MicroStrategy Incorporated (+12,50%), KLA-Tencor (+11,97%), Western Digital (+11,14%) e Applied Materials (+10,82%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Copart , che ha archiviato la seduta a -8,02%.



Seduta negativa per Honeywell International , che mostra una perdita dell'1,53%.



Lettera su T-Mobile US , che registra un importante calo del 4,68%.



Sotto pressione Cognizant Technology Solutions , che accusa un calo del 3,22%.

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