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New York: Micron Technology scende verso 922,1 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Micron Technology scende verso 922,1 USD
Retrocede molto il produttore di microchip, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,64%.
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