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New York: giornata negativa in Borsa per HCA Healthcare

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per HCA Healthcare
In forte ribasso la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie, che mostra un -6,83%.
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