New York: rosso per Exelon

distributore di energia elettrica e gas naturale

Nasdaq 100

Exelon

indice dei titoli tecnologici USA

Exelon

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 2,12%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 44,66 USD. Possibile una discesa fino al bottom 43,41. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 45,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)