In evidenza Bouygues sul listino di Parigi
(Teleborsa) - Protagonista il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,41%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bouygues evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bouygues rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 47,74 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 50,55. Il peggioramento di Bouygues è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 45,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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