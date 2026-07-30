In evidenza Bouygues sul listino di Parigi

(Teleborsa) - Protagonista il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,41%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bouygues evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bouygues rispetto all'indice.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 47,74 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 50,55. Il peggioramento di Bouygues è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 45,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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