Milano 10:49
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Dow Jones 14-lug
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Londra 10:49
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Parigi: andamento sostenuto per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Kering
Scambia in profit la multinazionale del lusso, che lievita del 3,03%.
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