Milano 17:35
46.005 +1,05%
Nasdaq 22:00
25.739 +0,73%
Dow Jones 22:00
49.408 +1,05%
Londra 17:35
10.342 +1,15%
Francoforte 17:35
24.798 +1,05%

Piazza Affari: amplia il rialzo l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: amplia il rialzo l'indice dei titoli bancari in Italia
In forte aumento il comparto bancario a Piazza Affari, che con il suo +1,54% avanza a quota 35.501,21 punti.
Condividi
```