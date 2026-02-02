Milano
17:35
46.005
+1,05%
Nasdaq
22:00
25.739
+0,73%
Dow Jones
22:00
49.408
+1,05%
Londra
17:35
10.342
+1,15%
Francoforte
17:35
24.798
+1,05%
Lunedì 2 Febbraio 2026, ore 22.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: amplia il rialzo l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: amplia il rialzo l'indice dei titoli bancari in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
02 febbraio 2026 - 17.00
In forte aumento il
comparto bancario a Piazza Affari
, che con il suo +1,54% avanza a quota 35.501,21 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: rialzo controllato per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: risultato positivo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: controllato progresso per l'indice dei titoli bancari in Italia
Argomenti trattati
Piazza Affari
(255)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Banks
+1,74%
Altre notizie
Piazza Affari: calo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: preme sull'acceleratore l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: rosso per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: andamento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: l'indice dei titoli bancari in Italia mostra un andamento leggermente negativo
Piazza Affari: giornata fiacca per l'indice dei titoli bancari in Italia
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto