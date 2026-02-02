Piazza Affari: andamento negativo per GVS

produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici

FTSE Italia Mid Cap

GVS

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione dell'1,81% sui valori precedenti.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,175 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,01. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4,34.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)