Milano 13:34
45.615 -0,30%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:34
10.058 -0,64%
Francoforte 13:34
25.032 +0,56%

Piazza Affari: andamento negativo per Technogym

Retrocede il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, con un ribasso del 2,95%.
