Milano 14:02
45.824 +0,65%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 14:02
10.280 +0,55%
Francoforte 14:03
24.717 +0,73%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per ENAV

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per ENAV
Seduta vivace oggi per la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,55%.
Condividi
```