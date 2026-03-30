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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferrari

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferrari
Rialzo marcato per il cavallino rampante di Maranello, che tratta in utile del 2,01% sui valori precedenti.
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