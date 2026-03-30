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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per ERG

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per ERG
Scambia in profit la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che lievita dell'1,88%.
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